Urtasun destaca "boníssimes" dades d'Espanya per "ampliar drets": "El que dona pena és la ignorància absoluta de Trump"

SEVILLA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura Ernest Urtasun ha assegurat que "les dades d'Espanya són boníssimes perquè hem ampliat els drets a la majoria de ciutadans d'aquest país". "Sabeu què dona pena? El que dona pena és la ignorància absoluta del senyor Donald Trump, que no sap que en aquest país gràcies a la política econòmica d'ampliar drets les dades d'Espanya són els millors dels últims anys", ha dit.
Així ho ha assenyalat Urtasun en l'acte 'Un pas al capdavant. Per Andalusia', celebrat a Sevilla, amb la participació de Sumar, Comuns, Izquierda Unida i Más Madrid de cara a les properes eleccions andaluses, en referència a les últimes declaracions del president d'Estats Units, Donald Trump, sobre Espanya i sobre que és un país al que "dona pena veure" per unes "desastroses xifres econòmiques" a pesar que "no contribueix gairebé res a l'OTAN".
Urtasun ha reivindicat que en aquest moment "pràcticament dos terços dels llocs de treball que es creen a la Unió Europea es creen a Espanya gràcies a la reforma laboral de Yolanda Díaz i a l'augment del salari mínim; gràcies a les nostres polítiques".
"Perquè el que hem demostrat és que hem desmuntat aquest mantra neoliberal que ens deia que el creixement i el progrés només s'aconseguia amb retallades i avui li diem al senyor Donald Trump que les dades d'Espanya són boníssimes perquè hem ampliat els drets a la majoria dels ciutadans d'aquest país", ha assenyalat.