Urkullu afirma que Rajoy no es va sentir "còmode" quan va aplicar el 155 a Catalunya

Defensa que Bildu participi en política

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

L'exlehendakari Iñigo Urkullu ha afirmat aquest dimecres que l'expresident del Govern central Mariano Rajoy no es va sentir "còmode" quan va aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya el 2017, després de l'1-O.

"(Rajoy) no se sentia còmode, ho crec així per les converses que vaig mantenir amb ell. Però, al final, les coses van anar com van anar", ha expressat en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

També ha apuntat que, en aquell moment, "no hi havia gaire consciència" del que podia suposar que el Govern de la Generalitat, aleshores liderat per Carles Puigdemont, impulsés una declaració unilateral d'independència (DUI).

"HI HAVIA MOLTES PRESSIONS"

"Hi havia moltes pressions que intentaven encegar el que podia ser aquell objectiu d'una entesa que jo creia que era possible, i que fins 5 minuts abans que es dissolgués el Parlament i es convoquessin les eleccions autonòmiques, crec que hauria estat possible", ha expressat.

Així mateix, ha opinat que entre l'Estat i la Generalitat no hi va haver "alçada de mires" i ha opinat textualment que, tant Rajoy com Puigdemont, van sucumbir a pressions dels seus propis partits i externes.

Sobre el discurs del rei Felip VI el 3 d'octubre del 2017, ha dit que no li va semblar "pertinent" perquè va veure una falta de respecte a la societat catalana i al que les institucions catalanes podrien estar debatent en aquell moment, segons ell.

SITUACIÓ ACTUAL

Urkullu ha rebutjat que el conflicte polític a Catalunya hagi acabat amb l'arribada de Salvador Illa a la Generalitat, perquè creu que hi ha un conflicte "inherent", i que ha comparat amb la situació al País Basc, per la qual cosa opta per un encaix en termes nacionals.

"Una altra qüestió diferent és com es gestiona la vida política i institucional a Catalunya. Percebo que hi ha una gran tranquil·litat, hi ha més serenor en el que poden ser els plantejaments", ha afegit.

FINAL D'ETA I PAPER POLÍTIC D'EH BILDU

Preguntat pel paper polític de Bildu i què li falta per fer a la formació en relació amb el final d'ETA, ha apuntat que els falta "el reconeixement del dany injust causat", una exigència que assegura que ell ha mantingut permanentment.

Ha defensat que Bildu participi de la vida política i ha qualificat d'"incoherents" els partits que critiquen els pactes amb la formació però que, en el passat, han dialogat, negociat i pactat a nivell municipal i institucional amb "l'organització terrorista" i amb Bildu.

Sobre la mort aquest dimarts de l'expresident de l'Uruguai Pepe Mujica, Urkullu n'ha lloat la figura pel seu sentit de la política basat en la justícia social i ha recordat el seu passat vinculat al terrorisme, amb el reconeixement "per la seva banda i molt clar, que la violència només genera violència".