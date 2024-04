Uriel Bertran i Jordi Pesarrodona també es presenten a les eleccions de la direcció de l'ANC

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador d'Estratègia i Discursos de l'ANC, Uriel Bertran, i l'exvicepresident de l'entitat Jordi Pesarrodona també es presenten a les eleccions del Secretariat Nacional de l'ANC, segons han explicat a Europa Press.

Així ho ha avançat 'Vilaweb', amb la qual cosa s'afegeixen al músic Lluís Llach i a l'historiador i advocat Josep Cruanyes, que ja han anunciat la voluntat de concórrer als comicis de l'entitat, mentre que es desconeix si ho farà l'actual presidenta de l'ANC, Dolors Feliu.

En unes declaracions a Europa Press, Bertran, persona de confiança de Feliu, ha explicat que ha pres la decisió perquè considera que hi haurà un "empat tècnic" en la votació de la proposta de l'entitat de confeccionar una llista cívica per presentar-se a les eleccions catalanes.

"Veurem si cal en la pròxima legislatura. Els socis que van votar 'sí' han de tenir representació en el Secretariat Nacional", ha defensat.

La votació es va fer a principis de març i els socis de l'ANC partidaris de la llista cívica la van perdre per menys d'un centenar de vots.

Per contra, Pesarrodona va ser crític amb la proposta de la llista cívica i va ser el febrer de l'any passat quan va dimitir com a vicepresident de l'entitat, i un mes després, com a membre del Secretariat Nacional.