Uriach va tancar l'exercici 2024 amb 476 milions de facturació (+54%) després de 3 adquisicions

L'empresa de productes d'autocura preveu continuar creixent a doble dígit aquest any

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

La farmacèutica Uriach va tancar l'exercici 2024 amb una facturació de 476 milions d'euros, la qual cosa representa un 54% més respecte a l'any anterior, després d'adquirir una marca i dues empreses a Portugal, Alemanya i França, que van impulsar la xifra amb 130 milions d'euros.

"A un creixement orgànic que ja és elevat, s'hi sumen les adquisicions", ha explicat el CEO d'Uriach, Oriol Segarra, en una roda de premsa aquest dimarts per presentar els resultats de la companyia dedicada als productes d'autocura i que ha aconseguit el segell BCorp de sostenibilitat en l'últim any.

Així, la catalana va adquirir l'empresa francesa Ineldéa, de productes naturals de pediatria, i l'alemanya Pascoe, de complements vitamínics i dietètics, a més de la marca portuguesa Bebegel, del segment gastrointestinal per al target pediàtric.

Segarra ha explicat que, sense aquestes incorporacions, l'empresa hauria continuat creixent igualment, tot i que en menys mesura, amb 36 milions d'euros més que el 2023, un 12% de creixement.

El resultat brut d'explotació (ebitda) va superar els 74 milions d'euros (+69%), una xifra que Segarra ha celebrat: "Els nous negocis aporten un valor d'ebtida important i es poden fer bastantes sinergies".

"Hem assolit els objectius abans d'hora", ha celebrat el conseller delegat, que ha detallat que el seu principal objectiu era arribar als 500 milions d'euros en ingressos el 2025, raó per la qual ja estan modelant un nou pla estratègic.

AUGMENTAR LA PRESÈNCIA A EUROPA

Quant a les perspectives per al 2025, l'empresa preveu que sigui un any de "digestió" i creixement a doble dígit, per la qual cosa deixarà les noves compres per al 2026 o 2027, quan es focalitzarà a augmentar la seva presència a Europa.

En aquest sentit, ha explicat que "Espanya ja no és el primer mercat", ja que ha estat superat per Alemanya, l'únic país on l'empresa encara té dues fàbriques petites.

Preguntat per una eventual imposició d'aranzels, Segarra ha dit que no els afectarà directament en no tenir actius als Estats Units: "Som de les empreses que estarien menys afectades, perquè el que ens afecta indirectament, afectarà a tothom".

SITUACIÓ ACCIONARIAL

La companyia familiar, que ja és present a més de deu països i dona feina a unes 1.400 persones arreu del món, de les quals unes 300 se situen a Catalunya, va decidir el 2023 obrir el capital per primera vegada en els seus 185 anys.

Així, va permetre l'entrada del fons britànic ICG com a soci minoritari, amb prop del 30% de les accions, una situació accionarial que la família vol continuar mantenint en el temps.

"Estem molt contents, tenim un molt bon company de viatge i les intencions continuen sent les mateixes. La família Uriach té tota la intenció de mantenir una majoria d'accions", ha dit.