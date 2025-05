Uriach va tancar l'exercici 2024 amb 476 milions de facturació (+54%) després de 3 adquisicions

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -

La farmacèutica Uriach va tancar l'exercici 2024 amb una facturació de 476 milions d'euros, la qual cosa representa un 54% més respecte a l'any anterior, després d'adquirir una marca i dues empreses a Portugal, Alemanya i França, que van impulsar la xifra amb 130 milions d'euros.

"A un creixement orgànic que ja és elevat, se li sumen les adquisicions", ha explicat el CEO d'Uriach, Oriol Segarra, en una roda de premsa aquest dimarts per presentar els resultats de la companyia dedicada als productes d'autocura, que ja és present a més de deu països i dona feina a unes 1.400 persones.

El resultat brut d'explotació (ebitda) va superar els 74 milions d'euros, un 69% més, i l'empresa preveu que aquest 2025 sigui un any de "digestió" i creixement a doble dígit, per la qual cosa deixarà les noves compres per al 2026 o 2027, quan es focalitzarà en augmentar la seva presència a Europa.