Urdangarin sobre el cas Nóos: "Hi haurà temps de parlar o escriure sobre això"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Publicarà unes memòries per "compartir amb honestedat" les seves vivències
BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -
Iñaki Urdangarin ha valorat haver pogut donar a conèixer el seu costat més personal en l'entrevista a La 2 Cat de dijous i, respecte al cas Nóos, que no es va abordar, ha afirmat: "Hi haurà temps de parlar o escriure sobre això".
Ho ha dit aquest divendres en una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que el seu llibre de memòries, que publicarà Grijalbo (Penguin Random House) en els pròxims mesos, "no està escrit per polemitzar ni per jutjar ningú".
"És un exercici de sinceritat, de revisió i, sobretot, de creixement personal. Qui vulgui trobar la polèmica o la xafarderia en el llibre jo no escriuré sobre això", ha assegurat.
DONAR LA SEVA "VERSIÓ DELS FETS"
Ha explicat que aquestes memòries neixen d'una necessitat personal de donar la seva "versió dels fets ocorreguts" i ha dit textualment que tractarà sobre la seva veritat i el que a ell li ha passat.
"La gent no ha d'estar d'acord amb mi, però és el que jo he viscut. Repassar les diferents etapes de la meva vida, tancar-ne d'altres com la de la presó. A mi ja m'agradaria tancar-ho i compartir amb honestedat el que jo he après", ha afegit.
Preguntat per com ha reaccionat la seva família a l'entrevista del programa 'Pla seqüència' de La 2 Cat, Urdangarin ha dit que tant la seva mare com els seus fills se n'han alegrat i "són optimistes amb el futur".
"Hem patit durant molts anys i potser ara és el moment de començar a parlar en aquest to amb aquesta recuperació ja serena i honesta que tot el procés m'ha donat", ha conclòs.