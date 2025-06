La UpM demana mesures urgents per frenar la contaminació per plàstics al Mediterrani

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

L'organització intergovernamental Unió pel Mediterrani (UpM) ha demanat mesures urgents per frenar la contaminació per plàstics a la regió, que es preveu que es dupliqui al 2040 si no es millora radicalment la gestió de residus, ha informat aquest dijous en un comunicat.

El secretari general de la UpM, Nasser Kamel, ha insistit: "És vital que reconeguem que la creixent ona de residus plàstics no és només un problema mediambiental, sinó un que també afecta directament al benestar de les nostres comunitats i economies".

"Els problemes transfronterers, inclosa la contaminació plàstica, requereixen solucions transfrontereres", ha assenyalat Kamel, que ha dit que la UpM sempre recolzarà les iniciatives de cooperació regional que promoguin el desenvolupament sostenible.

Encara que el mar Mediterrani representa menys del 1% de la superfície oceànica del món, alberga gairebé el 20% de totes les espècies marines conegudes, la qual cosa el converteix en una de les zones de biodiversitat marina més importants del món.

També té una de les majors concentracions de contaminació per plàstic marí al món, amb unes 730 tones de residus plàstics abocaments al mar diàriament.