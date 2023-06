La UPF es queda sense accés als serveis informàtics i activa un pla de mesures

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, ha activat un pla de mesures preventives "per evitar un incident informàtic que ha pogut detectar gràcies a les eines tecnològiques de seguiment de les quals disposa".

En un comunicat, ha assegurat que la universitat no disposa de connectivitat i, per tant, no es pot accedir als serveis informàtics, però que es manté l'activitat docent prevista per a aquest dimarts.

La universitat ha assegurat que hi treballen intensament i preveuen que la situació es normalitzi aquesta tarda.