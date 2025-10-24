La UPC posa en marxa una planta agrovoltaica per veure l'impacte de les plaques en els cultius

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha engegat una planta agrovoltaica que té com a objectiu monitorar l'impacte de les plaques fotovoltaiques en els cultius, informa en un comunicat aquest divendres.
El projecte s'ha desenvolupat dins el projecte europeu 'Symbiosyst: Create a Symbiosis where PV and agriculture can have a mutually beneficial relationship', finançat pel programa Horizon Europe'.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és optimitzar l'ús del sòl per a l'agricultura i la generació d'energia solar al mateix espai, i conèixer l'impacte dels panells situats sobre els cultius, ja que canvien les condicions estàndards de l'aire.
Així, ha de servir per valorar les condicions microclimàtiques de temperatura, humitat i llum sota diferents tipus de panells solars i com afecten els cultius.
La voluntat és poder identificar quins cultius i quines configuracions d'agrovoltaica són més favorables per crear una agricultura "més competitiva, més sostenible i descarbonitzada i generant noves oportunitats per als pagesos".