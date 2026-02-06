La UPC, Caixa Enginyers i Impact Hub impulsen un projecte d'innovació social i tecnològica

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La UPC, la Fundació Caixa Enginyers i l'Impact Hub Barcelona han signat un conveni de col·laboració per impulsar el programa d'ajuts Nexus Social, una iniciativa amb l'objectiu de fomentar projectes d'innovació social amb una base tecnològica, ha explicat la universitat aquest divendres en un comunicat.
La convocatòria, que estarà oberta des del 9 de febrer fins a l'1 de març, pretén impulsar projectes que es converteixin en "prototips amb una dimensió tecnològica i capacitat transformadora" que responguin a problemàtiques relacionades amb la sostenibilitat, el desenvolupament territorial o la salut i el benestar.
"Un dels eixos de l'acord és la formació de l'estudiantat en les competències clau perquè es puguin convertir en agents de transformació social a partir de l'acompanyament d'experts en innovació social", explica el comunicat.
Així, el projecte connectarà amb equips transdisciplinaris a alumnes, que seran reconeguts amb crèdits, i personal docent i investigador de la UPC amb entitats i empreses per "abordar reptes socials i ambientals d'impacte real en l'àmbit local".
Els projectes seleccionats rebran un ajut d'entre 3.000 i 8.000 euros, s'incubaran a través d'Impact Hub Barcelona i rebran formació i monitoratge.