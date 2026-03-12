UP veu perillar la "viabilitat" de la ramaderia per l'alça de costos i baixada de preus

Carlos Castro - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha alertat que l'augment dels costos de producció, derivat dels conflictes internacionals, i la baixada dels preus de la llet "amenacen la viabilitat del sector ramader", explica aquest dijous en un comunicat.
Segons les dades compartides per l'entitat, en els darrers dies s'han registrat pujades de més d'un 20% de la gasolina, un encariment que també repercuteix indirectament altres factors productius com l'alimentació animal.
En concret, UP ha posat el focus en les explotacions bovines de llet, que, alerta, fa mesos que pateixen una pressió a la baixa en els contractes de compra de llet, de fins a 2 cèntims el litre.
En aquest context, alerta l'organització, les explotacions no són capaces d'afrontar noves reduccions, i ha reclamat responsabilitat a la indústria i la distribució per "garantir l'estabilitat i viabilitat al llarg de tota la cadena" a través de millores contractuals que reflecteixin en proporció aquest augment dels costos.
També ha demanat a les administracions competents "actuacions fermes" per garantir el compliment de les lleis en la cadena alimentària, evitar la destrucció de valor del producte i assegurar una remuneració justa per a les explotacions ramaderes, una peça clau, explica, per al manteniment del teixit agrari i la sobirania alimentària.