UP veu impossible que la ramaderia convisqui amb el llop després de detectar-se una llopada a Catalunya

GIRONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos ha considerat "impossible" la convivència entre la ramaderia extensiva i el llop, després que la Generalitat hagi confirmat la presència de la primera llopada a Catalunya des de fa més de 100 anys.
En un comunicat d'aquest dijous, el sindicat lamenta que, mentre que l'espècie s'ha de considerar protegida, les eines de protecció per als ramaders que ofereix la Generalitat són "insuficients".
La llopada està formada per dos exemplars adults i tres cadells ('Canis lupus') nascuts aquest any a Catalunya, en una àrea entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà (Girona).
Els Agents Rurals, el cos encarregat del seguiment d'aquesta espècie, ha intensificat la vigilància per conèixer-ne el comportament, l'hàbitat i les possibles interaccions amb les activitats humanes.
"DESPROTECCIÓ"
El sindicat ha considerat que els ramaders es poden trobar en una situació de "desprotecció" si els danys que registren no coincideixen amb la informació dels Agents Rurals.
En aquest sentit, ha alertat d'"un presumpte encobriment de casos de danys a ramats per no generar un problema social entre ecologistes i ramaders".