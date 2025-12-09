UP reivindica el sector apícola amb un segell que identifica la mel produïda a Catalunya

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos ha presentat un segell de garantia que identifica les mels elaborades íntegrament per l'apicultura catalana, informa en un comunicat aquest dimarts.
La nova marca, impulsada conjuntament per diverses associacions d'apicultors en col·laboració amb el sindicat, ha estat presentada a la Casa de l'Agricultura de Barcelona, que ha comptat amb la presència de diversos representants del sector apícola català.
El seu objectiu principal és distingir la mel produïda i manufacturada íntegrament en territori català i, d'aquesta manera, "potenciar la visibilitat i reconeixement del sector".
L'identificador també pretén reforçar la imatge del sector de cara als consumidors, reconeixent les "bones pràctiques agràries seguides en l'obtenció del producte".
Així mateix, durant la presentació també s'han desgranat quins procediments i requisits cal seguir per poder-se adscriure a aquest reconeixement, de cara als professionals apícoles.