UP reclama mesures antiincendis, millors preus i més control sobre els animals salvatges

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha reclamat a les administracions més atenció al sector per evitar futurs incendis forestals, a més de millors preus per als productes i un control de la població d'animals cinegètics.
"Si la societat i les administracions no posen la nostra activitat al centre, el territori queda desordenat, les terres de cultiu abandonades i els boscos desolats", explica aquest divendres la coordinadora territorial de la UP a les Terres de l'Ebre, Núria Brull, en un comunicat, cosa que converteix el terreny en un polvorí, textualment.
Entre les demandes de l'entitat, també destaca una millora dels preus dels productes, que impliqui "pagar-los al preu que toca" o un control de la població d'animals com els senglars que, avisen, destrossen les terres de cultiu i fan emmalaltir els ramats.
Amb el lema 'Pagesia o foc', el sindicat ha reivindicat totes aquestes mesures, i ha alertat que estan disposats a manifestar-se "si els governs no tenen en compte a la pagesia".
"Fins que es pugui garantir el relleu generacional en el nostre ofici i els joves puguin accedir a la terra amb garanties i les persones grans es puguin jubilar quan toca i amb unes pensions i condicions dignes", ha recordat l'entitat.