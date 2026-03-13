UP reclama al Govern més recursos i una "actuació ràpida" per contenir la PPA

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha reclamat al Govern més recursos i una "actuació ràpida" per contenir el focus de pesta porcina africana (PPA), arran de l'increment de casos detectats des de l'inici del brot fins a finals de novembre a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), informa en un comunicat aquest divendres.
L'entitat considera que malgrat que els casos continuen dins el radi inicial de 6 quilòmetres, el "goteig de positius és setmanal" i ja s'han registrat 227 casos i s'ha produït un increment destacat en les darreres setmanes.
Per això, lamenta que no s'estan utilitzant tots els recursos disponibles i que s'ha actuat amb lentitud, en espera de l'evolució dels casos mentre la situació s'ha complicat.