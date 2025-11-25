UP reclama al Govern les "mesures a les quals s'ha compromès" contra la vespa asiàtica

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha valorat positivament el compromís del Govern en la lluita contra la vespa asiàtica ('Vespa velutina nigrithorax') i li ha reclamat que apliqui les "mesures a les quals s'ha compromès" per combatre'n l'expansió, informa en un comunicat aquest dimarts.
En aquest sentit, el sindicat ha avisat que posarà l'accent a "assegurar que s'apliquin els recursos proposats aquest dilluns per l'administració" i que ho facin amb un calendari ajustat a la realitat i amb uns resultats òptims, en les seves paraules.
El sindicat va participar dilluns en una reunió conjunta amb representants tant del sector apícola com dels departaments d'Agricultura i de Territori i del cos d'Agents Rurals per debatre mesures de control contra aquesta espècie invasora.