LLEIDA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) preveu una campanya de la fruita dolça amb menys producció a causa de les pedregades i malalties dels arbres fruiters i un enfonsament de preus del préssec i la nectarina condicionat per "la gran distribució", informa en un comunicat aquest divendres.
Així ho constata el balanç de la campanya de fruita dolça que ha presentat aquest divendres en una roda de premsa a Lleida, en la qual ha alertat de la "situació de persecució de la pagesia".
A parer seu, el sector està sent "assenyalat" per la gestió dels temporers i, a parer seu, amb un excés de pressió de les inspeccions administratives, especialment durant l'època de la collita.
El sindicat ha criticat que s'han dut a terme més inspeccions que les que correspondrien, i ha puntualitzat que el 2024 "es van fer més de 500 inspeccions laborals als camps, malgrat que menys de l'1% va acabar amb sanció".
Ha reclamat "respecte cap a la tasca agrícola i ramadera" i una normativa adaptada a la realitat del sector, amb normes, textualment, clares i de compliment possible, que protegeixin tant els temporers com la pagesia que els contracta.