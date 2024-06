UP exigeix que l'impost a les nuclears també reverteixi en l'agricultura i la ramaderia

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha exigit a la Generalitat que els recursos generats per l'impost de les activitats vinculades a la producció d'energia nuclear també repercuteixin en l'agricultura i la ramaderia de la zona on se situen les centrals nuclears en qüestió, principalment la Terra Alta i la Ribera d'Ebre (Tarragona).

El sindicat planteja aquesta exigència "després de comprovar que, malgrat els compromisos adquirits per l'administració, el sector primari d'aquestes comarques continua discriminat en no poder accedir a percebre aquests ajuts", informa en un comunicat aquest dijous.

UP reivindica el paper del sector agrari com a factor de desenvolupament social, econòmic i territorial sostenible en aquestes comarques i remarca que aquest fons "no pot servir només com a fons de reindustrialització, sinó també com a suport a la pagesia i l'activitat agrària".