UP exigeix al Govern reprendre les mesures per controlar l'expansió del coipú a Girona

GIRONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha exigit al Departament de Territori de la Generalitat que reprengui les mesures de control per evitar l'expansió del coipú, principalment a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà (Girona), el creixement poblacional del qual suposa "una amenaça per als cultius herbacis, com la colza i l'arròs".
Segons ha informat en un comunicat aquest dimecres, des de principis de gener d'aquest any no s'ha dut a terme cap de les accions de captura i control que s'havien desplegat entre els anys 2023 i 2025 per impedir la propagació d'aquesta espècie.
El 2023, arran de les queixes de la pagesia pels danys agrícoles registrats, el Govern va impulsar dues brigades específiques per al control del coipú, que des del seu començament fins a maig del 2025 van capturar 3.289 exemplars.
L'organització ha alertat que, un cop va caducar la contractació del servei, el Govern va optar per no renovar-la "de manera incomprensible, adduint una manca de pressupost".
Ha afirmat que aquesta resposta "xoca amb la necessitat d'una planificació de captures constant i sostinguda que defensa l'administració" a zones amb poblacions de coipú més nombroses.