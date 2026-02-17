UP demana "més recursos" davant de la PPA després d'estendre's fora del radi inicial

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, ha demanat aquest dimarts "més recursos" per frenar l'avenç de la pesta porcina africana (PPA) després que s'hagi estès fora del radi inicial a l'entorn de Collserola (Barcelona), amb tres positius a Molins de Rei (2) i Sant Feliu de Llobregat (1).
Ha assegurat que la situació és "preocupant" i ha instat a aplicar tots els mitjans necessaris per evitar que el brot s'estengui més enllà d'aquests municipis, que s'han inclòs, junt amb el Papiol, a la zona d'alt risc, informa el sindicat agrari.
"És molt important per al sector que no s'escatimi en recursos en aquests moments per contenir la malaltia en aquests tres nous municipis i que es pugui frenar aquí", ha subratllat Saltiveri.