UP considera que l'avantprojecte de Llei d'alta muntanya és il·legal i demana que es corregeixi

LLEIDA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha presentat al·legacions a l'avantprojecte de Llei d'alta muntanya presentat pel Departament de Territori de la Generalitat i li ha demanat que rectifiqui, informa a través d'un comunicat aquest dimarts.
Segons el sindicat, l'Estatut dels municipis rurals estableix que qualsevol proposta de llei catalana ha de contribuir a igualar els serveis entre el món rural i urbà a Catalunya, condició que consideren que s'incompleix en aquest avantprojecte.
A més, considera que incompleix l'Estatut d'Autonomia, ja que la memòria general i l'informe jurídic del projecte no contemplen el tràmit d'audiència en les organitzacions professionals agràries més representatives de Catalunya.
Segons Unió de Pagesos, "tampoc conté els elements i instruments necessaris per ajudar a reforçar la posició estratègica dels municipis de muntanya i de les activitats del sector agrícola, ramader i forestal".
També explica que la proposta engloba un àrea formada per les comarques de l'Aran, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà (Lleida) i el Ripollès (Girona).