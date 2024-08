UP avisa que la producció de pera baixarà un 60% amb pèrdues de 8.255 euros per hectàrea

BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) adverteix que la producció de pera es reduirà un 60% en aquesta campanya per la incidència de la sequera i els cops de calor de la campanya anterior, i calcula que les pèrdues pels pagesos seran de 8.255 euros per hectàrea per la collita menor i l'increment dels costos de producció.

En un comunicat aquest divendres, el sindicat reclama una ajuda per a la pagesia professional per a la superfície de pera declarada a la DUN 2024 i que permeti compensar les pèrdues econòmiques patides per l'efecte dels danys climàtics del 2023 sobre la collita 2024 i que ha provocat la falta de formació de flors en les pereres.

UP considera que les estimacions de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat del 24 de juliol quedaran curtes i les pèrdues "sobrepassaran el 39% de la mitja dels últims 5 anys que indicava l'Observatori de la fruita fresca de Catalunya, de manera que les pèrdues finals seran més properes al 60% que al 40% estimat pel Departament.