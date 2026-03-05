UP alerta de l'alça del gasoil agrícola pel conflicte a l'Orient Mitjà i reclama mesures

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha alertat sobre l'augment del preu del gasoil d'ús agrícola a causa de la situació bèl·lica a l'Orient Mitjà, amb un repunt de més del 8% només durant els quatre primers dies de conflicte, i ha reclamat al Govern d'Espanya "mesures urgents" per frenar aquesta escalada.
L'organització agrària ha mostrat la seva preocupació davant el fet que aquest encariment "acabi estenent-se, també, a altres partides com l'energia elèctrica o els fertilitzants d'ús agrícola", fet que comportaria un augment en costos de producció, informa en un comunicat aquest dijous.
Per aquest motiu, reclama a l'executiu espanyol que "vetlli pel compliment de la Llei de la cadena alimentària" per assegurar que els preus que rebi el sector agrari pels seus productes compensin adequadament aquests increments.
Alhora, Unió de Pagesos, com a part d'Unió d'Unions, ha reclamat a Madrid que rebaixi els impostos aplicats al gasoil agrari, i que estableixi un gasoil professional agrari amb el mínim impost especial harmonitzat a la Unió Europea i un IVA reduït.
Així mateix, també insta l'executiu a utilitzar les eines que tingui al seu abast per "garantir l'estabilitat del mercat davant possibles problemes de subministrament".