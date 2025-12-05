UP alerta que augmentar la superfície de vinya tindrà un efecte a la baixa en els preus del cava

LA UNIÓ LLAURADORA - Arxiu
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha alertat aquest divendres que augmentar la superfície de cultiu de la Denominació d'Origen Cava (DO Cava) "podria provocar una caiguda de preus" i afegir pressió a un mercat ja de per si tensionat.
Així, l'entitat fa costat en un comunicat a la DO Cava, partidària de mantenir les hectàrees actuals, i defensa centrar-se a optimitzar els cultius existents, dels quals expliquen només s'està aprofitant un 63,2% del potencial productiu.
La xifra forma part d'un estudi elaborat per la DO Cava en col·laboració amb altres entitats, que calcula que per justificar un increment de la superfície de cultiu, caldria un augment de la demanda internacional d'un 66%, "un escenari improbable tenint en compte les tendències actuals del mercat".
UP aposta, en canvi, per mirar de reduir l'estoc, a través de noves línies de comercialització, estratègies de diferenciació i el foment del consum responsable.
En la mateixa direcció, l'entitat ha celebrat la resolució aprovada la setmana passada pel Ministeri d'Agricultura de limitar les autoritzacions de noves plantacions en el radi de la DO Cava a un màxim de 0,1 hectàrees a l'any fins al 2028.