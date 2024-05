Uns robots autònoms serviran per recuperar les platges de Premià de Mar (Barcelona)

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

La companyia Seabots, dedicada a desenvolupar tecnologies per a l'exploració digital del medi marí mitjançant robots autònoms sensoritzats, ha arribat a un acord amb el Port de Premià de Mar (Barcelona) per recuperar les platges de la ciutat després de les afectacions provocades pels darrers temporals.

Seabots, a través de robots autònoms amb sensors específics, ha creat un mapa amb les zones on hi ha acumulació de sorra i cal retirar-la per garantir la seguretat de la navegació.

Proposa "solucions intel·ligents que permeten a ajuntaments, ports esportius i empreses del sector (hidrografia, enginyeria, treballs subaqüàtics, obra marítima, etcètera) fer front als efectes del canvi climàtic" que afecten platges i infraestructures.

Algunes d'aquestes activitats permeten analitzar la qualitat de l'aigua i la presència de contaminants, valorar la necessitat d'aportació o remoció de sorra a les platges, inspeccionar l'estat de les infraestructures marines, detectar fondejos il·legals o altres elements problemàtics i avaluar l'evolució d'hàbitats marins, com els camps de posidònia.

"Confiem en els robots capaços de recollir dades de manera autònoma al llarg del nostre territori i creiem que la nostra activitat pot aportar més valor a les accions que es duen a terme des del Port de Premià de Mar, a més d'altres institucions o empreses del sector", explica el CEO de Seabots, Pau Guasch.