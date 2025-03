Uns docents interrompen Niubó al Parlament en protesta pel tancament de línies públiques

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

Un grup de docents ha interromput aquest dimecres la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, durant la sessió de control al Govern del Parlament en protesta pel tancament d'algunes línies públiques i a favor de la reducció de les ràtios.

Els professors duien cartells on es podien llegir reclamacions de la comunitat educativa com 'no al tancament de línies públiques', 'desconcertació ja' o 'desplegament decret d'inclusiva'.

Interpel·lada pel diputat d'ERC Juli Fernàndez en el ple sobre la reducció de les línies en l'educació pública, Niubó ha assegurat que els criteris de planificació educativa "sempre van enfocats a l'objectiu de preservar el sistema educatiu públic, millorant-ne la qualitat".

La consellera també ha apuntat a un context amb la "natalitat a la baixa" amb uns 30.000 alumnes menys el curs vinent a Catalunya.

En la mateixa línia s'ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la sessió de control d'aquest dimecres, qui ha defensat "adaptar" l'oferta de l'escola pública amb la previsió que hi hagi una disminució de 30.000 alumnes el curs vinent.

"No es tanca cap escola pública a Catalunya", ha afirmat Illa, que ha sostingut que es reordenaran alguns grups d'acord amb les previsions de matriculació.