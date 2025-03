Uns docents demanen a Niubó no fusionar les ciències a batxillerat en una acció al Saló de l'Ensenyament

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

Un grup de docents i representants de la comunitat educativa han demanat a la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, no fusionar les ciències a batxillerat durant una acció reivindicativa al Saló de l'Ensenyament 2025, que se celebra fins diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.

"Que li quedi clar que no fusionaran les ciències. Aturarem la fusió", han dit els participants, convocats per Desmilitaritzem l'Educació i Ciències en Perill, durant la protesta que s'ha fet davant l'estand de la Conselleria d'Educació i FP al saló, després d'una altra protesta davant l'estand de l'exèrcit.

Duien una pancarta en la qual es llegia 'Menys bombes, més ciència'; han cridat frases com 'Niubó reflexiona, la ciència no es fusiona'; han demanat que s'apliquin "criteris pedagògics i no polítics" i insisteixen que cada disciplina científica necessita el seu espai per impartir-se amb rigor.