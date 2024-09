Uns 90.000 passatgers viatgen amb el bus nàutic del Port de Barcelona al juliol i l'agost

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

Un total de 90.893 passatgers han viatjat amb el bus nàutic del Port de Barcelona al juliol i l'agost, segons dades facilitades per la infraestructura i l'operador Alsa a Europa Press.

En concret, 33.798 persones l'han utilitzat al juliol i 57.095, a l'agost, el bus que uneix el moll de Drassanes, al costat de l'estàtua de Colom, amb el de Llevant, que està al costat de l'Hotel W.

El bus nàutic de Barcelona va començar a operar al juliol amb dos vaixells elèctrics i una freqüència d'entre 15 i 30 minuts, i la posada en marxa del servei es va accelerar gràcies a la Copa Amèrica de vela, que s'allargarà fins a finals d'octubre.

El trajecte dura uns 10 minuts i els vaixells fan servir energia solar i connexió elèctrica, ja que al moll de Llevant es poden endollar a l'electricitat, la qual cosa els permet una autonomia de 8 hores de servei ininterromput.

Operen un mínim de 12 hores al dia i un trajecte costa 1,9 euros, tot i que hi ha la possibilitat de comprar un bitllet d'anada i tornada, abonaments de 10 viatges, bitllets de 2 a 30 dies i hi ha descomptes per a nens, joves i persones grans.