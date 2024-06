Uns 8.000 nens catalans vulnerables participen en les activitats d'estiu de la Fundació La Caixa

Hi col·laboren més de 100 entitats catalanes vinculades al programa CaixaProinfància



BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El programa CaixaProinfància de la Fundació La Caixa ha tornat a posar en marxa aquest estiu campaments, colònies urbanes i centres oberts gratuïts per a uns 8.000 nens i adolescents catalans en situació de vulnerabilitat, risc de pobresa i exclusió.

Les activitats arribaran a prop de 30.000 menors de tot Espanya, en un programa que posa el focus en els beneficis de l'activitat física i la desconnexió digital com les "eines d'integració i desenvolupament de la infància", informa la Fundació aquest dimarts en un comunicat.

En total, es destinaran 9 milions d'euros a impulsar aquestes activitats durant els mesos de vacances escolars.

FACILITAR LA CONCILIACIÓ

La iniciativa es duu a terme a través de més de 300 entitats socials que col·laboren amb el programa CaixaProinfància que des que es va crear el 2007 promou aquesta oferta d'activitats d'estiu que també pretén facilitar la conciliació de famílies vulnerables.

L'any passat, CaixaProinfància va atendre més de 65.000 nens i nenes a tot l'Estat, des de la seva fundació ja són més de 375.000 joves i 217.000 famílies els atesos per l'organització.

El sots-director general de la Fundació La Caixa, Marc Simón, ha afirmat que "tots els nens i nenes haurien de poder gaudir de l'estiu i de les seves vacances".

Per això, mitjançant aquestes activitats obertes de lleure educatiu, es pretén reforçar "la igualtat d'oportunitats de la infància" donant suport a les famílies que més ho necessiten.

ESTIU DE DESCONNEXIÓ

A més d'aquestes activitats CaixaProinfància també posa a disposició de les entitats socials i de les famílies una guia d'estiu que té com a objectiu "allunyar les pantalles" dels més joves durant aquestes vacances.

La guia inclou 5 reptes com l'eix per assolir la desconnexió digital i totes compten amb els comentaris d'una psicopedagoga per ajudar a transmetre els valors de cadascuna de les activitats.