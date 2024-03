Uns 80 funcionaris de presons es concentren davant del Parlament per la compareixença d'Ubasart

BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -

Uns 80 funcionaris de presons s'han concentrat aquest dijous davant del Parlament coincidint amb la compareixença de la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, a petició pròpia arran de l'assassinat de la cap de cuina de la presó de Mas d'Enric (Tarragona) per un pres que després es va suïcidar.

També ha acudit el nebot de la víctima, Pablo Martínez, i els treballadors s'han concentrat des d'una hora abans de l'inici de la compareixença d'Ubasart davant de la diputació permanent del Parlament, i quan ella ha arribat amb cotxe li han cridat 'assassina' i 'dona la cara'.

En la compareixença d'aquest dijous, Ubasart exposarà les primeres informacions que la Conselleria ha recaptat en la seva investigació interna sobre l'assassinat del dimecres de la setmana passada, pel qual en paral·lel també s'ha obert una investigació judicial.

Aquest dijous no hi ha protestes ni bloquejos a cap de les presons catalanes com tampoc les va haver el dimecres, quan els funcionaris es van concentrar davant de la Generalitat i representants sindicals es van reunir amb la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà.

Aquesta trobada va ser la primera a la qual han accedit els treballadors des de l'inici de les protestes el dijous de la setmana passada, i van comunicar a Vilagrà que no tenen intenció de negociar amb el Govern tret que cessin al secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.