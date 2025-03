Uns 7.000 sindicalistes es manifesten a Barcelona per reduir la jornada laboral

Sordo (CCOO) i Álvarez (UGT) insten els partits a donar suport a la mesura

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

Unes 7.000 persones convocades per la UGT i CCOO s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona a favor de la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores, segons xifres de la Guàrdia Urbana.

El recorregut ha començat cap a les 12.30 davant l'estàtua de Colom i, segons els organitzadors, ha concentrat més de 10.000 delegats sindicals d'arreu d'Espanya.

La manifestació ha durat una mitja hora i ha acabat davant les icòniques tres xemeneies de l'antiga fàbrica elèctrica de la Canadenca, on fa més d'un segle va començar una vaga que va propiciar l'aprovació de la jornada laboral de 40 hores a Espanya.

En unes declaracions abans de la manifestació, els secretaris generals de CCOO i de la UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, han instat els partits a votar a favor de la mesura.

Sordo ha assegurat que la majoria de la població defensa una reducció de la jornada: "L'estratègia sindical ara passa per una pressió als diferents partits polítics", i ha dit que el poder legislatiu ha d'acompanyar la població.

"Aquesta és una mobilització democràtica de primer ordre, de primera importància, que tindrà continuïtat, ens continuarem mobilitzant en el tràmit parlamentari", ha afegit.

Segons Álvarez, l'objectiu de la manifestació d'aquest dimarts és recuperar l'esperit de la vaga de la Canadenca, i ha apel·lat a la consciència històrica i als drets democràtics d'Espanya, perquè no veu cap raó "lògica" per no defensar la norma.

A parer seu, l'aprovació de la norma és una exigència dirigida a especialment als grups polítics de Catalunya, ja que "és a les seves mans que es pugui avançar o no es pugui avançar en aquest procés".

TREBALLAR MENYS, "TAMBÉ ÉS INNOVAR"

En referència al Mobile World Congress (MWC), que se celebra a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins dijous, el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha reivindicat que treballar menys "també és innovar".

Així mateix, ha defensat que l'aprovació de la mesura ha de sortir del "pim-pam polític" i aprovar-se al Congrés perquè compta amb un gran suport del conjunt de la població.

LA MESURA PROMOU LA IGUALTAT

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha rebutjat que els partits donin l'esquena a l'opinió de la ciutadania, i ha dit que, si no s'aprova, faran que arribi "a cada barri, a cada empresa i a cada centre de treball".

A més a més, ha defensat que la mesura promou la igualtat: "El repartiment del temps per aconseguir cotes plenes de corresponsabilitat passa per reduir inicialment la jornada laboral".

CONCENTRACIÓ DAVANT LES TRES XEMENEIES

Després de la manifestació, els sindicalistes s'han concentrat davant les tres xemeneies de l'antiga fàbrica de la Canadenca, i els diferents representants han pronunciat discursos a favor de reduir la jornada laboral damunt una tarima fins a les 13.50.

Així mateix s'ha projectat uns vídeos sobre els beneficis de la mesura i s'ha entrevistat treballadores de diferents sectors, que han donat suport a la mesura.