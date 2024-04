Uns 70 funcionaris tallen l'accés a les presons de Brians 1 i 2 (Barcelona)

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

Uns 70 funcionaris de presons han tallat aquest dijous al matí l'accés a les presons de Brians 1 i 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), el qual mantenen sobre les 7.45 hores.

Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press, hi ha diverses dotacions desplegades al lloc per garantir l'ordre públic en les protestes, convocades per demanar responsabilitats arran l'assassinat de la cap de cuina de Mas d'Enric (Tarragona) a mans de un pres que després es va suïcidar.

Els sindicats de funcionaris de presons mantenen aquest dijous les negociacions amb la Generalitat després d'haver-se obert a negociar i després d'haver convocat vagues pel 26 d'abril i l'11 de maig, i continuen demanant la dimissió de la consellera Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.