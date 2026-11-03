Un uns 70 experts analitzen a Barcelona "com protegir una societat cada vegada més connectada" a la xarxa

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Uns 70 representants de l'àmbit acadèmic, empresarial i institucional han analitzat a Barcelona "com protegir una societat cada vegada més connectada" a la xarxa, segons informa Telefónica en un comunicat aquest dimarts.
La jornada ha estat organitzada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en el marc de la Red de Cátedras Telefónica, i s'ha celebrat al Movistar Centre de Barcelona.
La trobada s'ha articulat al voltant de tres eixos: tecnologia, persones i societat, amb l'objectiu d'aportar idees per a un futur més segur.
El punt àlgid de la jornada ha estat la taula rodona 'Tendències en ciberseguretat, IA i postquàntica', que ha aplegat professionals de Telefónica, BSC-CNS, CaixaBank, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i Luxquanta.
La conversa ha abordat reptes com l'ús de la IA en els ciberatacs i en la resposta a incidents, la transició cap a la criptografia postquàntica, el desplegament de la distribució quàntica de claus (QKD) o la coordinació entre l'àmbit públic i el privat per protegir el teixit productiu català.