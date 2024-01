Uns 6.000 manifestants a Barcelona contra el "genocidi" a Palestina, segons la Guàrdia Urbana

BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

Unes 6.000 persones s'han manifestat al centre de Barcelona aquest dissabte per la tarda amb el lema 'Parem el genocidi' i contra els atacs d'Israel a Gaza, segons xifres de la Guàrdia Urbana.

La marxa ha partit passades les 17.00 de la plaça Països Catalans, al costat de l'estació de Sants, i ha anat fins a l'avinguda Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya.

Al final del recorregut, uns manifestants han desplegat una gran pancarta des del terrat del centre comercial de la plaça Espanya, amb el lema 'Estimem Palestina. Defensem la vida. Parem el món'.

'FREE PALESTINE' I 'BOICOT ISRAEL'

La pancarta que encapçalava la marxa deia 'Parem el genocidi a Palestina. Prou comerç d'armes amb Israel'.

Entre les consignes han destacat 'Palestina llibertat', 'Free Palestine' i 'Boicot Israel'.

Barcelona és un del centenar de punts de tota Espanya on s'havien convocat manifestacions amb la mateixa reivindicació per a aquest dissabte, recolzades per la Red Solidaria contra la Ocupación en Palestina.