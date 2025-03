Uns 600 VTC es manifesten a Barcelona contra la llei que prepara el Govern

Critiquen que la norma vol eliminar el sector a Catalunya

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

Uns 600 vehicles de transport amb conductor (VTC) es manifesten aquest dimarts al matí a Barcelona per protestar contra la nova llei per regular el transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places que està elaborant la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.

La manifestació ha estat convocada per Unauto VTC, l'Associació Aurora Catalana VTC i el Sindicat Lliure de Transport (SLT).

La marxa ha sortit de l'Estació de França i ha seguit pel passeig Lluís Companys, on ha parat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i han llegit un manifest.

Han tornat a l'avinguda Marquès de l'Argentera, on han deixat els vehicles, i posteriorment s'han dirigit a peu fins a la plaça Sant Jaume, on han tornat a llegir el manifest i l'han entregat a l'Ajuntament de Barcelona, abans de baixar per la Via Laietana fins al passeig Colom i la plaça Drassanes.

Aquesta manifestació forma part d'un calendari de mobilitzacions que va començar el passat 3 de març per reclamar a la Generalitat que "compleixi amb la seva obligació i doti de seguretat jurídica les 3.000 autoritzacions de VTC que operen a Barcelona".

MANIFEST

El portaveu de l'Associació Aurora Catalana VTC Muhammad Ad Bidal ha tornat a llegir el manifest i ha assegurat que la llei pretén expulsar el sector: "Ens volen fora, no volen competència. Volen que només uns pocs controlin el transport a Barcelona".

Ha afegit que es tracta d'una llei "injusta, il·legal i que va en contra dels drets fonamentals" i ha assegurat que la justícia, textualment, ha de vetllar perquè ningú no pugui ser expulsat de la seva feina.

"Exigim la retirada de la doble autorització metropolitana i que es garanteixi la seguretat jurídica a tots els VTC de Catalunya", ha afegit.

Així mateix, ha reclamat a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que es comprometi a no signar cap llei que limiti el sector sense oferir alternatives, i que es freni "qualsevol llei que pretengui destruir" el sector VTC.