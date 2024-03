Uns 60 funcionaris protesten davant de Brians 2 (Barcelona) mentre s'espera la sortida d'Alves

SANT ESTEVE SESROVIRES (BARCELONA), 25 març (EUROPA PRESS) -

Uns 60 funcionaris de presons protesten davant la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), on desenes de periodistes esperen la possible sortida del futbolista Dani Alves.

Els treballadors porten una pancarta amb el text 'Núria ha estat assassinada', en record a la cuinera de Mas d'Enric (Tarragona) morta el dimecres 13 a mans d'un pres que després es va suïcidar, i fonts de Justícia consultades per Europa Press indiquen que no hi ha protestes a altres presons.

Davant la mateixa presó, mitjans de comunicació fan guàrdia davant la possibilitat que Alves surti de presó una vegada consigni la fiança d'un milió d'euros que li ha imposat l'Audiència de Barcelona en la causa en la qual està condemnat a quatre anys i mig de presó.