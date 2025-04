Uns 500 VTC protesten a Barcelona contra la llei de transport de viatgers que impulsa el Govern

Alerten que la normativa deixaria 4.000 persones sense feina

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Mig miler de vehicles de transport amb conductor (VTC), segons l'organització, protesten aquest divendres al matí a Barcelona contra la nova llei per regular el transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places que està preparant la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.

Es tracta de la segona de tres manifestacions convocades per Unauto VTC --l'associació majoritària del sector--, el Sindicat Lliure de Transport (SLT) i l'Associació Aurora Catalana, després de la que es va convocar el passat 11 d'abril.

La marxa ha arrencat a la cantonada del carrer Numància i l'avinguda Diagonal, i acabarà davant la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, amb una durada prevista de tres hores i mitja.

Les entitats convocants demanen el cessament de l'"assetjament institucional" als VTC, la paralització de la nova llei i l'inici de negociacions amb el sector.

Aquesta protesta forma part d'un calendari de mobilitzacions que va començar el passat 3 de març per instar la Generalitat a protegir les 3.000 autoritzacions de VTC que operen a Barcelona i impedir que 4.000 persones "es quedin sense feina".

CARTA A LA CONSELLERA

Un cop la marxa ha arribat a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, les entitats convocants han llegit la carta que han enviat a la consellera, Sílvia Paneque.

"Si vostè no ho impedeix, el 2026 no hi haurà VTC a l'àrea metropolitana de Barcelona. Encara som a temps de revertir aquesta situació", ha llegit el secretari del Sindicato Libre de Transporte (SLT), José María Cazallas.

Ha dit que, si no es reverteix aquesta situació, "es destruiran 4.000 llocs de feina", per la qual cosa ha demanat solucions per al seu futur, a banda de l'interès general.

Per això, les tres entitats han instat Paneque a negociar i reunir-se amb el sector de VTC, i han amenaçat amb més mobilitzacions si no hi ha canvis a favor seu.