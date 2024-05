Uns 400 taxis es manifesten a Barcelona contra "les VTC il·legals"

Álvarez (Élite Taxi) apunta que es mobilitzaran a l'Aeroport, el Port i les estacions

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

Uns 400 taxis s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona contra "les VTC il·legals" en una marxa lenta convocada per Élite Taxi.

Els taxis s'han concentrat a l'avinguda Maria Cristina i han sortit cap a les 10.40 hores en marxa lenta per la Gran Via.

La seva intenció és arribar fins al passeig de Gràcia, on preveuen fer una assemblea vora les 12 hores per decidir si organitzen més accions.

Entre les opcions que plantegen els taxistes hi ha convocar una vaga del sector coincidint amb les eleccions al Parlament Europeu, el pròxim 9 de juny.

TITO ÁLVAREZ

En unes declaracions als mitjans, el portaveu de la plataforma, Tito Álvarez, ha explicat que també es proposarà no fer manifestacions dins de Barcelona i portar-les a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, les terminals de creuers del Port de Barcelona i les estacions de tren.

"No volem tornar al centre de Barcelona, no volem molestar la gent que viu a Barcelona", ha dit, per la qual cosa les següents mobilitzacions seran a punts utilitzats pels visitants de la ciutat.

Ha reclamat que Uber, Cabify i Bolt siguin tractades com empreses de transport i que només puguin fer viatges en cotxes amb llicència legal.

També ha demanat que el Govern central intercedeixi davant les asseguradores per rebaixar el preu de les assegurances que paguen els taxis i que ha xifrat entre 3.000 i 5.000 euros a l'any per una pòlissa a tercers.