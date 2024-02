Uns 400 convidats assisteixen al Mobile Lunch de l'MWCapital Barcelona

Hi participen Aragonès, Escrivá, Collboni, Fajula (MWCapital) i Hoffman (GSMA)

BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

Uns 400 convidats han assistit aquest diumenge al Mobile Lunch, una trobada organitzada per la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) com a prèvia de la celebració del Mobile World Congress (MWC), entre aquest dilluns i dijous al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona.

Han participat en l'acte el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el ministre per la Transformació Digital, José Luis Escrivá; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el CEO de GSMA, John Hoffman, i el CEO de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Francesc Fajula.

També hi han estat presents el conseller d'Empresa de la Generalitat, Roger Torrent; el director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i l'exministre de Ciència i Innovació Pedro Duque, entre d'altres.

Durant el seu discurs, Aragonès ha anunciat aquest diumenge que els pressupostos de la Generalitat per al 2024 destinaran "per primera vegada en la història" més de 1.000 milions d'euros a recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

Ha afegit que aquesta partida en els comptes demostra "l'aposta d'aquest Govern per una reindustrialització del país basada en el creixement" i que el seu executiu sap prioritzar els recursos.

ESCRIVÁ I COLLBONI

Escrivá ha cridat a un debat profund sobre els àmbits que es volen "reservar als humans" davant l'evolució de la intel·ligència artificial (IA).

El ministre ha subratllat la necessitat d'"un gran consens" en el qual participin tots els agents socials, la societat civil i les administracions públiques.

Collboni ha reivindicat aquest diumenge que Barcelona "ha tornat per competir" en el Mobile World Congress (MWC) d'aquest any i ha defensat que la tecnologia estigui al servei de la societat.

Ha subratllat que Barcelona és "el lloc on cal ser" per emprendre un projecte tecnològic i per fer créixer un negoci.

HOFFMAN I FAJULA

Hoffman ha celebrat haver creat un ecosistema tecnològic a Barcelona amb l'MWCapital Barcelona, ja que en la primera edició a la ciutat de l'MWC el 2006, "no hi havia aquest ecosistema. Els visitants venien d'arreu del món".

"Després vam tenir la idea de la Mobile World Capital. Per passar l'MWC d'un esdeveniment de quatre dies, d'una setmana, una vegada a l'any, a tenir un llegat", ha dit.

Fajula ha defensat aquest diumenge l'"innegable potencial de futur" de Barcelona i ha assegurat que un dels objectius del Mobile World Congress (MWC) és mostrar al món el seu rol de lideratge històric.

Ha afegit que aquesta edició de l'MWC pretén posar el focus en quatre àmbits: el talent digital i la seva atracció, la transferència de coneixement i la sobirania tecnològica i econòmica, els reptes socials vinculats al món de la tecnologia entorn de l'ètica de la intel·ligència artificial (IA) i la desinformació.