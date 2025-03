Uns 200 VTC es manifesten a Barcelona contra la llei que prepara el Govern

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

Uns 200 vehicles de transport amb conductor (VTC) es manifesten aquest dimarts al matí a Barcelona per protestar contra la nova llei per regular el transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places que està elaborant la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.

La manifestació ha estat convocada per Unauto VTC, l'Associació Aurora Catalana VTC i el Sindicat Lliure de Transport (SLT)

La marxa ha sortit des de l'Estació de França, i seguirà pel passeig Lluís Companys, on pararà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tornarà a l'avinguda Marquès de l'Argentera, on deixaran els vehicles.

Posteriorment, es dirigiran a peu fins a la plaça Sant Jaume, on llegiran un manifest, abans de baixar per la Via Laietana fins al passeig Colom i la plaça Drassanes.

Aquesta manifestació forma part d'un calendari de mobilitzacions que va començar el passat 3 de març per reclamar a la Generalitat que "compleixi amb la seva obligació i doti de seguretat jurídica les 3.000 autoritzacions de VTC que operen a Barcelona".