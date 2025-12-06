Uns 200 veneçolans es manifesten a Barcelona contra Maduro i a favor de Machado

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -
Uns 200 veneçolans s'han manifestat aquest dissabte per la tarda a Barcelona sota el lema 'Marxa per la pau i la llibertat', en contra del Govern de Nicolás Maduro i a favor de l'opositora María Corina Machado, recent Premi Nobel de la Pau.
És una de les marxes convocades a diverses ciutats pel partit opositor Vente Venezuela: ha començat davant del monument a Cristóbal Colón, on s'han anat concentrant durant una hora, i després han començat a caminar en direcció al monument a Simón Bolívar, en el Parc de la Barceloneta.
Les pancartes recolzaven Machado: 'Maduro em va obligar a sortir, però Déu i María Corina m'hi faran tornar', 'El Nobel és dels qui han donat la seva vida per aquesta lluita', 'El Nobel és dels qui estan injustament detinguts' i 'El Nobel il·lumina el camí a la llibertat', entre altres.