Uns 200 electes locals participen en la 10 Escola de Governs Locals de l'ACM

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha celebrat aquest divendres i dissabte la 10 edició de l'Escola de Governs Locals, que ha reunit a uns 200 electes locals al Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), per reflexionar sobre els reptes que haurà d'afrontar el municipalisme català en els propers anys.
En una edició marcada per la proximitat de les eleccions municipals de 2027, la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, ha reivindicat el valor de l'Escola com un espai que va més enllà de la preparació d'aquests comicis i que permet "preparar el municipalisme de la propera dècada", recull l'entitat en un comunicat aquest dissabte.
En aquest sentit, ha remarcat que els municipis hauran d'afrontar reptes cada vegada més complexos i que és necessari dotar als governs locals de més eines, capacitat i autonomia per donar-li resposta.
"Si volem governs locals forts, necessitem també electes locals reconeguts, protegits i amb les condicions adequades per exercir la seva responsabilitat", ha emfatitzat, i ha recordat el treball que està fent l'ACM per elaborar i redactar l'Estatut de l'Electe Local per contribuir a dignificar aquesta responsabilitat.
LIDERATGE I COMUNICACIÓ
Sota el lema 'La fortalesa dels càrrecs electes davant les municipals', l'edició ha posat el focus en les eines i capacitats que necessiten els representants locals per afrontar el tram final de mandat i preparar el nou cicle municipal.
L'escola ha combinat conferències, taules rodones i espais participatius entorn del lideratge, la comunicació política, la marca personal i la preparació de les eleccions municipals de 2027, amb l'objectiu de compartir coneixements i eines.
L'economista i professor de la Universitat de Columbia Xavier Sala i Martín ha pronunciat una conferència sobre el lideratge del món local davant del repte de fer un "nou país", i també han participat l'experta en comunicació interpersonal Teresa Baró i el publicista i especialista en comunicació política Lluís Carrasco.
A més, la taula rodona 'Les claus per abordar unes eleccions municipals des del manual i l'experiència' ha comptat amb la participació dels exalcaldes Xavier Trias, Joaquim Nadal i Josep Mayoral.
ESTATUT DE L'ELECTE LOCAL
Un dels espais de treball de l'escola ha estat el taller participatiu sobre l'Estatut de l'Electe Local, que ha permès incorporar directament la visió dels electes al procés d'elaboració, incorporant la perspectiva d'electes de diferents municipis.
Aquest estatut té com a objectiu definir un marc de drets, garanties i condicions per a l'exercici de les responsabilitats dels regidors i regidores, i l'ACM ha dut a terme un procés participatiu des del mes de juny amb grups de treball, entrevistes personalitzades i enquestes a alcaldes, i esperen presentar oficialment aquest estatut al novembre.
El vicepresident primer de l'ACM, Isidre Pineda, ha destacat en la clausura de les jornades que l'Escola ha confirmat un "ampli consens sobre la necessitat de dignificar, protegir i reforçar l'exercici dels representants locals".