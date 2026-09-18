Uns 200 antifeixistes es manifesten a Barcelona contra la visita d'Abascal i Garriga

Gabriel Luengas - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Uns 200 antifeixistes es manifesten aquest divendres a la tarda a Barcelona per protestar contra l'acte organitzat per Vox, el qual està previst a la plaça Marina de Sants cap a les 19.00 amb el president de la formació, Santiago Abascal, i el líder a Catalunya, Ignacio Garriga.
Els manifestants s'han concentrat a la plaça Ildefons Cerdà i han iniciat una marxa cap a la plaça Marina de Sants a les 18.20 cantant proclames contra el partit que consideren feixista i xenòfob: "Fora Vox dels nostres barris".
Una pancarta encapçala la columna de manifestants amb el missatge 'Ni Aliança, ni Núcleo, ni Vox'.
La Brigada Mòbil (BRIMO) dels Mossos d'Esquadra ha blindat els accessos a la plaça i una línia policial de diversos furgons ha barrat el pas als manifestants a l'avinguda Carrilet.
Els antifeixistes han girat pel carrer Mineria i es desplacen cap als voltants d'on està previst que se celebri l'acte de Vox.