Uns 20 propietaris exigeixen a Barcelona derogar el decret que limita desnonaments

Katy Díaz (APROVIJ) critica que per al Govern "la paraula vulnerable val més" que les escriptures

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

Unes 20 persones s'han manifestat aquest dissabte convocats per l'Associació de Propietaris d'Habitatge contra la Inseguretat Jurídica (APROVIJ) a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on propietaris d'habitatges han exigit la derogació del decret 11/2020 que impedeix desnonar a persones vulnerables.

La presidenta d'APROVIJ, Katy Díaz, ha criticat que per al Govern central "la paraula vulnerable val més" que les escriptures de propietat, i ha reclamat la derogació del decret perquè, al seu judici, està acabant amb el mercat del lloguer.

Díaz ha recordat que aquest decret es va instaurar durant la pandèmia de la covid-19 i des de llavors s'ha prorrogat 11 vegades, i ha assegurat que no s'escolta als propietaris: "Han situat al propietari com el dolent, quan és part de la solució".

Ha lamentat que s'usin els seus habitatges i a ells mateixos "com a escut social" i ha afirmat que molts propietaris no posen el seu pis al mercat del lloguer per por de les ocupacions, la qual cosa comporta una menor oferta i que pugin els preus.

DANI SIRERA

També ha assistit a la concentració el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, que ha demanat acabar amb un decret que, segons ell, està perjudicant tant a propietaris com a persones que busquen llogar una llar, ja que "els propietaris tenen por de posar un lloguer".

"A Barcelona hi ha barra lliure per delinquir, hi ha barra lliure per ocupar, hi ha barra lliure per no pagar els impostos ni per pagar els lloguers de les cases", ha lamentat, alhora que descrit la ciutat com, textualment, la capital de l'ocupació, a causa, al seu judici, de la gestió dels exalcaldes Xavier Trias i Ada Colau i l'alcalde actual, Jaume Collboni.

GONZALO DE ORO

Per la seva banda, el president del grup municipal de Vox al consistori, Gonzalo de Oro, ha proposat que es puguin desocupar habitatges en menys de 24 hores i ha remarcat que tota ocupació és inacceptable: "Amb el pretext de la suposada vulnerabilitat es condemna als petits propietaris que sembla que estan acusats de ser presumptes explotadors".

De Oro ha criticat el Govern central, autonòmic i municipal per mantenir, al seu judici, una desprotecció cap als propietaris, i ha atribuït els alts preus de l'habitatge i l'escassetat al mercat al fet que molta gent "té por de posar els seus pisos per llogar a causa de la inseguretat jurídica".