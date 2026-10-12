Uns 1.700 manifestants a Barcelona per Ceuta aquest 12 d'octubre, segons xifres municipals

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 1.700 els assistents aquest dilluns a migdia a la manifestació 'Catalunya amb Ceuta. Una mateixa Espanya' pel 12 d'octubre, segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona consultades per Europa Press.
La manifestació, convocada per Unidos por Ceuta, Espanya i Catalans, Cataluña Suma, S'ha Acabat i Impulso Ciudadano, ha començat poc després de les 12 en l'encreuament del passeig de Gràcia-Provença i ha acabat en l'encreuament del passeig de Gràcia-Gran Via sobre les 13.40.
Hi han estat diversos dirigents del PP, entre ells el president a Catalunya, Alejandro Fernández; el diputat del Congrés Nacho Martín Blanco; la portaveu en el Parlament, Lorena Roldán, i el líder a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.
A més hi han assistit regidors de l'Ajuntament de Barcelona i diputats del Parlament, i el partit ha col·locat una carpa on s'han recollit signatures en suport a Ceuta.
També hi han participat membres de Vox, com el portaveu en el Parlament, Joan Garriga, i, d'altra banda, el qui fou líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, que des d'una taula de Cs ha recollit signatures perquè la formació pugui presentar-se a les eleccions del 29N.
Hi han assistit membres de Núcleo Nacional, que s'han concentrat a l'inici de la protesta, i que durant la marxa han cridat proclames com 'España cristiana y no musulmana' i han criticat la premsa.
L'HABITATGE, UNA "BOMBA DE FUM"
El portaveu d'Unidos per Ceuta, Hugo Escarpa, ha lamentat que la manifestació hagi hagut d'acabar en l'encreuament amb Gran Via per l'ocupació "il·legal" de la plaça Catalunya, en referència a l'acampada de fa dies en favor de l'habitatge.
Escarpa ha criticat al Govern espanyol al·legant que les protestes per l'habitatge són una "bomba de fum" per intentar desviar l'atenció sobre Ceuta.
VIDAL-QUADRAS
Després de la lectura d'un manifest de les entitats organitzadores en favor de Ceuta, Alejo Vidal-Quadras ha pres la paraula i ha reiterat que Ceuta ha estat, és i serà sempre espanyola.
Ho ha repetit tres vegades perquè ho escolti --ha dit-- el sultà de Rabat i l' "aspirant a sultà, que habita, encara que ja li queda poc, a la Moncloa", en referència al president Pedro Sánchez.
Vidal-Quadras veu Catalunya "en trajectòria descendent des que ha caigut en mans dels qui han reemplaçat les seves característiques tradicionals" per l'exclusió, la mediocritat, el rancor i el fanatisme, segons ell, i creu que han substituït la seva rellevància per un replegament, a més de patir els efectes del que ha qualificat com a separatisme colpista.
Sobre la celebració de la Hispanitat, ha dit que Espanya mai va tenir colònies a l'altre costat de l'Atlàntic, a diferència d'altres països europeus que mai es van barrejar amb els pobles originaris: "Les acusacions extemporànies, exigint que demanem perdó per successos esdevinguts fa 5 segles, no té més fonament que la demagògia més basta i l'electoralisme més barat".
ESPANYA "EN MANS DELS SEUS ENEMICS"
Sobre la gestió de Sánchez, ha dit que "cap nació pot sobreviure si el seu govern està en mans dels seus enemics: exteriors i interiors" i que aquesta és la desgràcia d'Espanya, per la qual cosa l'oposició hauria d'engegar el procediment per traïció, segons ell.
Vidal-Quadras ha afegit que Espanya tindrà l'oportunitat de tancar una "època fosca" en les eleccions generals i ha instat als assistents a no fallar.
CRITS CONTRA SÁNCHEZ
Finalment, l'empresari Josep Bou ha dit que l'ocorregut a Ceuta és un "acte criminal" que suposa una ofensa no només per a la ciutat autònoma sinó per a Espanya sencera; que si els militars van romandre "aquarterats" va ser perquè no se'ls va donar l'ordre de sortir a protegir la frontera, i ha lamentat l'impacte econòmic del que considera una invasió.
L'acte ha acabat amb crits de 'Viva Españaa', insults a Pedro Sánchez i l'himne espanyol.