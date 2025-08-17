Uns 150 concentrats a Barcelona demanen "responsabilitats" al Govern per l'atemptat del 17A

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Unes 150 persones s'han concentrat aquest diumenge al migdia davant de la Prefectura de Policia a la Via Laietana de Barcelona, convocades per la plataforma independentista 17-A Exigim Responsabilitats, per exigir "responsabilitats" al Govern pels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) el 2017.
Entre el grup de manifestants es podien veure banderes 'estelades' i pancartes amb missatges com 'Veritat, justícia i reparació', 'Estat espanyol còmplice' i 'Estat espanyol assasí'.
En la lectura d'un comunicat, pronunciada per l'actor Manel Barceló, han criticat el "vincles" del CNI amb alguns dels atacants.
En paraules dels convocants, les "clavegueres de l'Estat han resistit", tant durant el Govern del PP com ara amb el Govern de PSOE i Sumar, per la qual cosa exigeixen desclassificar documents reservats.
Entre els concentrats s'ha pogut veure al secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'ex-presidenta del Parlament Laura Borràs (Junts).