Uns 15 membres dels CDR demanen no investir Illa a les portes de la seu d'ERC

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

Uns 15 membres dels CDR, segons fonts republicanes, han protestat aquest dijous al matí a les portes de la seu d'ERC a Barcelona per demanar als republicans no investir el primer secretari del PSC, Salvador Illa.

Els manifestants duien una pancarta en la qual es podia llegir 'El nostre vot no us legitima per pactar amb el 155' i cartells de 'No més pactes amb el 155'.

Les mateixes fonts han explicat a Europa Press que els manifestants no han aconseguit entrar a la seu sinó que han protestat davant la porta.