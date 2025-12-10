Uns 1.400 alumnes catalans participen en el XV Young Business Talents de simulació empresarial

YOUNG BUSINESS TALENTS - Arxiu
BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
1.457 preuniversitaris de 56 centres docents catalans participen aquests dies en el XV Young Business Talents, la competició de simulacions empresarials en què participen 11.187 joves de 15 a 21 anys de 406 centres de tot Espanya.
Han de demostrar talent en els negocis simulant que dirigeixen la seva pròpia empresa virtual, i competeixen per arribar a la final que es farà presencialment a l'abril a Madrid, informen els organitzadors aquest dimecres en un comunicat.
Catalunya és la tercera comunitat més representada, després d'Andalusia i Galícia, i Barcelona és la província catalana amb més participants, seguida de Tarragona, Lleida i Girona.
És una iniciativa educativa d'Abanca i de Praxi MMT, empresa que ha desenvolupat els simuladors empresarials que es distribueixen de franc als centres participants, i que també es fan servir a escoles de negoci, universitats i empreses.
El director de Young Business Talents, Nuño Nogués, ha explicat que els estudiants competeixen fent servir el simulador per desenvolupar competències com "la presa de decisions, el treball en equip, la responsabilitat i la visió estratègica".