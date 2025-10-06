Uns 12 catalans de la Flotilla aterren a Barcelona

Els reben en privat el conseller Duch i el delegat Carlos Prieto
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)
Una dotzena aproximadament de membres catalans de la Global Sumud Flotilla han aterrat aquest dilluns sobre les 23.40 a l'Aeroport de Barcelona: formen part del grup deportat per Israel hores abans.
Entre els qui han arribat a Barcelona hi ha la diputada de les CUP en el Parlament Pilar Castillejo; el membre de la direcció del partit i del Sindicat d'Habitatge de Cassoles, Adrià Plazas; el sindicalista de la CGT Saturnino Mercader i Curro Rodríguez, del Sindicat de Barri del Poble Sec.
Aquest mateix dilluns havien fet escala a Atenes i es van acollir a la possibilitat de volar directament a Barcelona, on està previst que els rebin en privat el conseller d'UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, abans de ser rebuts a la sortida per la gent que els espera.
COORDINACIÓ GENERALITAT-GOVERN CENTRAL
Fonts del Departament d'UE i Acció Exterior han explicat que, en coordinació amb el Govern espanyol, han pogut facilitar que els catalans que volguessin poguessin volar des d'Atenes directament a Barcelona.
El conseller Duch s'ha mantingut en contacte amb membres de la Flotilla "i amb els seus entorns, tant durant la travessia com a partir de la intercepció i detenció" per part d'Israel.
El delegat Carlos Prieto ha destacat en xarxes socials que durant tot el procés han estat permanentment en contacte amb el Ministeri d'Exteriors i coordinats amb la Generalitat, i ha felicitat "al cònsol general d'Espanya en Tel Aviv pel seu treball i al conjunt del cos diplomàtic del Ministeri".
Aquest diumenge van arribar a Espanya els primers 21 espanyols de la Flotilla deportats per Israel, inclosos l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns) i el regidor d'ERC a Barcelona Jordi Coronas.