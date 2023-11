Uns 100 VTC emprenen una marxa lenta a Barcelona contra les regulacions en el sector

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de vehicles de transport amb conductor (VTC) ha començat aquest dimarts a les 11.20 hores una marxa lenta pel centre de Barcelona en protesta per les últimes regulacions de les administracions sobre el sector a la ciutat.

Convocats pel Sindicat Lliure de Transport (SLT), han sortit des del passeig Sant Joan per continuar pel carrer Aragó, el carrer Calàbria i l'avinguda de Roma i així arribar finalment a la Conselleria de Territori de la Generalitat cap a les 14 hores, on preveuen fer una concentració i llegir un manifest.

Els vehicles toquen el clàxon i porten cartells enganxats amb missatges com 'No som delinqüents, som autònoms', 'Per fi tinc feina, no me la prenguis' i 'Tots tenim dret a treballar', entre d'altres, i han ocupat tres carrils i han deixat lliure el carril bus i el contigu.

En un comunicat, el STC ha apuntat que "des de fa anys, s'han succeït diverses regulacions a nivell autonòmic i local que han provocat inseguretat jurídica al voltant del sector".

A més a més, ha assegurat que aquesta situació "s'agreujarà encara més" amb la futura llei de transports de la Generalitat.